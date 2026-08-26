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CCO 26.08.2026 16:06:00

Lonza-Aktie verliert: Samanta Cimitan wird neue Vertriebschefin

Lonza-Aktie verliert: Samanta Cimitan wird neue Vertriebschefin

Lonza ernennt Samanta Cimitan zur neuen Vertriebschefin.

Lonza
592.48 CHF -0.36%
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Sie übernimmt die neu geschaffene Funktion als Chief Commercial Officer, Senior Vice President und Mitglied der erweiterten Konzernleitung spätestens zum 1. Januar 2027, wie Lonza am Mittwoch mitteilte.

Cimitan kommt vom Biologika-Auftragsfertiger Celonic, den sie derzeit als Firmenchefin führt. Zuvor war sie fast 13 Jahre für den Pharmazulieferer in verschiedenen Strategie- und Vertriebsfunktionen tätig.

Mit der neuen Position will Lonza die Kundenbetreuung, die Vermarktung und den Marktzugang über alle Geschäftsbereiche hinweg vereinheitlichen. Cimitan soll dabei das Management strategischer Kunden, das globale Marketing und die kommerzielle Steuerung leiten.

Die Lonza-Aktie bewegt sich im Schweizer Handel zeitweise um 0,88 Prozent nach unten auf 588,60 Franken.

awp-robot/ra

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Bildquelle: Lonza,Taljat David / Shutterstock.com
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