Lonza-Aktie verliert: Lonza wächst deutlich und steigert Profitabilität - Löhne an Nachhaltigkeitsziele geknüpft

Der für das erste Semester 2022 ausgewiesene Reingewinn schnellte aufgrund eines Sondereffekts gar deutlich in die Höhe.

Der hierzulande vor allem für den Impfstoff-Auftrag von Moderna bekannte Pharmazulieferer steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um 17,3 Prozent auf 2,98 Milliarden Franken, wie am Freitag aus einem Communiqué hervorging. Die zur Jahresmitte 2021 verkaufte Chemiesparte LSI ist im Abschluss bereits herausgerechnet.

Davon blieben 498 Millionen Franken als Reingewinn, nach 263 Millionen im Vorjahr. Damals hatte eine "Altlast" die Zahlen getrübt: Die Sanierung der Giftmülldeponie Gamsenried im Kanton Wallis. Für das Projekt hatte Lonza vergangenen Sommer 284 Millionen Franken zurückgestellt.

Kernzahlen

Daneben weist Lonza die um Wertberichtigungen und Restrukturierungsaufwendungen bereinigten Zahlen aus. Der sogenannte "Kern-EBITDA" stieg im Berichtsjahr um 16,5 Prozent auf 987 Millionen Franken.

Die entsprechende Marge erreichte 33,1 Prozent, das sind 0,2 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Lonza investiert derzeit stark in den Ausbau der Kapazitäten. Doch zum Vergleich: Inklusive Chemiesparte kam Lonza vor einem Jahr auf 29,0 Prozent. Analysten hatten einen tieferen Wert erwartet.

Ausblick bestätigt

Lonza soll ohne die Chemiesparte nun deutlich schneller wachsen und mehr Gewinn abwerfen als die bisherige Firma. Für das Geschäftsjahr 2022 etwa stellt Lonza unverändert ein organisches Wachstum im tiefen bis mittleren Zehnerbereich in Aussicht.

Gleichzeitig soll die Core-EBITDA-Marge einen Schritt in Richtung der für 2024 ausgerufenen Spannbreite von 33 bis 35 Prozent machen. 2021 lag diese bei 30,8 Prozent.

Lonza knüpft Löhne an Nachhaltigkeitsziele

Lonza hat 2022 erstmals Nachhaltigkeitsziele in ihre Vergütungsrichtlinien für Mitarbeitende und Führungskräfte aufgenommen. Der Pharmazulieferer will laut Halbjahresbericht damit sicherstellen, dass ESG-Verpflichtungen durch alle Mitarbeitenden getragen werden.

Insgesamt hat das Unternehmen aktuell über 100 Projekte im Bereich ESG lanciert. Unter anderem habe man in Technologien investiert, um den Wasserverbrauch am Standort Visp um 20 Prozent zu reduzieren, heisst es.

Lonza-Aktie rutscht ab

Die Papiere des Basler Pharmazulieferers Lonza sind am Freitag positiv in den Handel gestartet, haben dann aber rasch ins Minus gedreht. Die am Morgen publizierten Halbjahreszahlen übertrafen zwar die Erwartungen der Analysten. Dass die Prognose "nur" bestätigt wurde, gefällt dem Markt jedoch nicht.

Im Schweizer Handel geht es für Lonza 2,19 Prozent auf 572,20 CHF abwärts.

Die Ergebnisse des ersten Halbjahrs hätten mehr oder weniger den Erwartungen entsprochen mit leicht höheren Margen beim Kern-EBITDA, fasst der zuständige Analyst bei Vontobel zusammen. Der Gewinn sei 5 Prozent höher, pro Aktie sei er allerdings gleich geblieben, heisst es ausserdem bei Jefferies.

Trotz einer grossen Kundenvertragskündigung, die laut JPMorgan Allakos betreffen könnte und sich negativ auf das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 22 auswirken werde, bekräftigt Lonza die Prognose für das Gesamtjahr 2022.

Dennoch könnte die Guidance dem Analysten von Jefferies zufolge am Markt eine gewisse Enttäuschung auslösen, viele hätten wohl auf eine Erhöhung gehofft. "Zumindest das obere Ende des Umsatzwachstums im niedrigen bis mittleren Zehnerbereich erscheint leicht erreichbar", so der Analyst. Bei der ZKB erwartet man denn auch, dass Lonza "am oberen Ende der Guidance liefert - oder sogar etwas mehr".

Angesichts ihrer weltweit führenden Position hält der Vontobel-Analyst Lonza für eine Nutzniesserin der ausgelagerten Produktion von neuen Medikamenten und Impfstoffen, die von Biotech- und Pharmaunternehmen auf den Markt gebracht werden. Das sieht auch der Analyst von Jefferies so. Befürchtungen, dass es sich dabei nur um einen einmaligen Covid-19-Vorteil halten könnte, hält er jedoch für unangebracht.

Bei RBC hebt man auch positiv hervor, dass Lonza offenbar kaum durch die schlimmsten Effekte der Inflation betroffen ist. Allerdings habe das Management geäussert, dass es sich hinsichtlich der makroökonomischen Aussichten weiterhin "der anhaltenden Unsicherheiten bewusst" sei und "alle auftretenden Probleme aktiv angehen" müsse. Zudem rechne Lonza damit, dass die Inflation im zweiten Halbjahr anhalten werde.

Basel (awp)