Lonza-Aktie verliert dennoch: Lonza profitiert von starker Nachfrage und Moderna-Auftrag und kauft eigene Aktien zurück

Der für den Impfstoff-Auftrag von Moderna bekannte Pharmazulieferer Lonza ist im Geschäftsjahr 2022 erneut kräftig gewachsen und hat einen Gewinnsprung gemacht. Davon sollen nicht zuletzt auch die Aktionäre profitieren. Die Investitionen in das künftige Wachstum werden gleichzeitig vorangetrieben.

Lonza steigerte den Umsatz im vergangenen Jahr zu konstanten Währungen um 15,1 Prozent auf 6,22 Milliarden Franken, wie aus einem Communiqué vom Mittwoch hervorging. Das Unternehmen habe nicht zuletzt von einer "Umsatzspitze" bei den im Zusammenhang mit der Coronapandemie verkauften Medikamenten profitiert. Das habe sich auch positiv auf die Marge ausgewirkt.

Der um Sonderposten bereinigte Betriebsgewinn (Kern-EBITDA) stieg denn auch mit einem Plus von 19,8 Prozent auf 2,00 Milliarden Franken stärker als die Verkäufe. Die entsprechende Marge legte zum Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent zu. Analysten hatten einen tieferen Wert erwartet.

Der Reingewinn sprang gar auf 1,22 Milliarden Franken hoch nach 677 Millionen im Vorjahr. Im 2021 hatte noch eine Altlast die Bilanz getrübt. Gemeint ist die Sanierung einer Giftmülldeponie, für die 285 Millionen Franken zurückgestellt wurden.

Die Aktionäre kommen in den Genuss einer Dividende von 3,50 Franken je Anteil. Das sind 50 Rappen mehr als im Vorjahr.

Aktienrückkauf von maximal 2 Milliarden

Darüber hinaus kündigte Lonza ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Franken an. Dieses soll noch im ersten Halbjahr 2023 starten und rund zwei Jahre dauern.

Lonza schwimmt seit dem Verkauf des Chemiegeschäfts im Sommer 2021 für 4,2 Milliarden Franken im Geld. In der Vergangenheit hatte das Unternehmen ausserordentliche Kapitalrückführungen an die Aktionäre jedoch ausgeschlossen, weil das Geld in neue Anlagen gesteckt werden sollte.

Der Aktienrückkauf werde die Fähigkeit des Unternehmens, in organisches Wachstum und in ergänzende Akquisitionen zu investieren, nicht beeinträchtigen, betonte Lonza nun am Mittwoch. Im letzten Jahr etwa wurden drei von zehn Umsatzfranken (1,9 Milliarden Franken) in Investitionen gesteckt, wie es hiess .

Auftragsfertigung wächst stark

Das Prunkstück von Lonza ist und bleibt die Sparte "Biologics", also die biotechnologische Auftragsfertigung, wo der Konzern Weltmarktführer ist. Der Bereich steht für mehr als die Hälfte des Lonza-Umsatzes und ist letztes Jahr um fast 22 Prozent gewachsen.

Das Segment profitierte laut Lonza bei einem "robusten" Basisgeschäft und von der "Umsatzspitze" bei Corona-Medikamenten. Das Wachstum wurde auch in eine stärkere Marge umgemünzt: Die Kern-EBITDA-Marge des Segments stieg um mehr als einen Prozentpunkt auf 37,5 Prozent.

Corona-Zusatzgeschäfte schwinden

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 stellt Lonza nun etwas tiefere Wachstumsraten als zuletzt in Aussicht. Versprochen werden ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich sowie eine Kern-EBITDA-Marge von 30 bis 31 Prozent.

Die von der COVID-Pandemie getriebenen Geschäfte hätten in 2022 ihren Höhepunkt erreicht, erklärte Lonza hierzu. Der Rückgang des Corona-bedingten Umsatzes werde die "starke" zugrunde liegende Geschäftsentwicklung ausgleichen.

Lonza-Aktien nach Zahlen deutlich tiefer - Ausblick belastet

Für die Aktien von Lonza geht es am Mittwoch nach der Vorlage von Jahreszahlen deutlich nach unten. Dabei fielen die Ergebnisse an sich besser aus als erwartet, zudem schüttet der Pharmazulieferer eine höhere Dividende aus und lanciert noch ein milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm. An der Börse konzentrieren sich die Anleger aber zum Start auf den etwas vorsichtigeren Ausblick und schicken die Titel damit ans Indexende.

Zeitweise fallen die Papiere an der SIX um 0,77 Prozent auf 482,05 Franken.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 stellt Lonza nun etwas tiefere Wachstumsraten als zuletzt in Aussicht. Denn die von der COVID-Pandemie getriebenen Geschäfte hätten in 2022 ihren Höhepunkt erreicht. Diese Aussage dürfte am Mittwoch auf den Aktien lasten, wird in einem UBS-Kommentar die Meinung der Analystengemeinde zusammengefasst.

Auch JPMorgan erwartet in einer ersten Einschätzung nach dem Ausblick nun Kürzungen der Konsenserwartungen um rund 8 Prozent und sieht das als Hauptbelastung für die Titel im heutigen Handel. Ein Kursrückgang stelle aber eine langfristige Einstiegsgelegenheit dar, zumal Lonza die Mittelfristziele bestätigt habe, räumen die Experten ein.

Für Vontobel-Analystin Sibylle Bischofberger hat Lonza gute Resultate geliefert mit einer besonders starken "Biologics"-Sparte. Aber auch für sie birgt der Ausblick wie für ihre Kollegen einige Enttäuschung. Das überraschend angekündigte Aktienrückkaufprogramm kompensiere dies allerdings ein wenig. Insgesamt stehe Lonza vor einer Phase mit starken Investitionen und profitablem Wachstum, müsse aber zunächst die COVID-19-Spitze "verdauen".

