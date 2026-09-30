|Huang nominiert
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30.09.2026 07:15:37
Lonza-Aktie: Veränderungen im Verwaltungsrat angekündigt
Im Verwaltungsrat von Lonza kommt es zu Veränderungen.
Im Fall ihrer Wahl soll Huang laut den Angaben Einsitz im Strategie- und Innovationsausschuss sowie im Vergütungsausschuss nehmen. Huang sitzt derzeit in den Verwaltungsräten von Waters und BB Biotech. Frühere Führungspositionen hatte sie unter anderem bei Roche, GSK und Merck.
Angelica Kohlmann und Christoph Mäder treten derweil an der Generalversammlung 2027 nicht mehr zur Wiederwahl an, wie es im Communiqué weiter heisst. Der Pharmazulieferer begründete dies mit der angepeilten Erneuerung des Verwaltungsrats.
Mäder, der auch als ehemaliger Präsident des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse bekannt ist, ist derzeit Lead Independent Director. Er präsidiert den Vergütungsausschuss und gehört dem Prüfungs- und Complianceausschuss an. Kohlmann präsidiert den Strategie- und Innovationsausschuss und sitzt ebenfalls im Vergütungsausschuss.
awp-robot/rw/hr
Basel (awp)
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