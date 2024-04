Lonza-Aktie springt an: Bisheriger Siegfried-Chef Wolfgang Wienand wird Lonza-CEO

Neuer Konzernchef wird ab Sommer 2024 der bisherige Siegfried -Chef Wolfgang Wienand. Damit kann sich Albert Baehny endgültig aus dem Unternehmen zurückziehen.

"Der Verwaltungsrat ist erfreut, einen erfahrenen CEO mit einer starken und etablierten Erfolgsbilanz in der CDMO-Industrie ernannt zu haben", erklärte Verwaltungsrats-Präsident und Ad-interim-Chef Baehny am Dienstag in einem Communiqué. Wienand stand dem kleineren Mitbewerber Siegfried aus Zofingen AG seit 2019 vor.

Der Westschweizer Baehny hat seine Doppelrolle bei Lonza seit Oktober 2023 inne, als der frühere CEO Pierre-Alain Ruffieux seinen Hut nahm. Baehny werde seine Position als CEO im Sommer aufgeben und das Unternehmen verlassen, erklärte Lonza. Als Baehnys Nachfolger an der Spitze des Verwaltungsrates hatte das Unternehmen bereits im Januar den Niederländer Jean-Marc Huët auserkoren.

Während der Amtszeit von Baehny wandelte sich Lonza vom Chemieunternehmen zum Marktführer in der Auftragsfertigung (CDMO). Baehny ist allerdings auch für seinen hohen "CEO-Verschleiss" bekannt. In den vergangenen fünf Jahren haben sich die Konzernchefs die Klinke in die Hand gegeben. Der langjährige Chef Richard Ridinger ging Anfang 2019, Marc Funk nur neun Monate später und Pierre-Alain Ruffieux schied im Herbst 2023 aus. In dieser Zeit musste Baehny zwei Mal als interims-CEO herhalten.

Nun hat Siegfried einen Interims-Chef

Siegfried hat derweil den Finanzchef Reto Suter per 1. Mai 2024 zusätzlich zum Konzernchef ad interim ernannt. Bei dem Unternehmen war Wienand im August 2010 als Chief Scientific Officer eingetreten, die Position des Konzernchefs bekleidete er ab 2019.

Und der scheidende CEO wird für sein Wirken gelobt: "Wolfgang Wienand hat in den vergangenen vierzehn Jahren wesentlich zum anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens beigetragen", erklärte VR-Präsident Andreas Casutt. Er wird für seinen Anteil an der Entwicklung des Unternehmens verdankt.

Siegfried habe nun die Suche nach einem neuen Konzernchef eingeleitet, hiess es weiter. Das Unternehmen verfüge gleichzeitig über ein stabiles und starkes Team und habe eine klare Strategie. Daher bestätigt Casutt in dem Communiqué die Ziele der Siegfried für 2024 und darüber hinaus.

Börse heisst neuen Lonza-Chef freudig willkommen

Die Aktien von Lonza legen am Dienstag im frühen Handel deutlich zu. Das Unternehmen die vakante Position an der Spitze des Unternehmens rund ein halbes Jahr nach dem Abgang des früheren CEO wieder besetzt. Die Ernennung des Siegfried-Chefs Wolfgang Wienand wird von Analysten begrüsst.

Um 09.30 Uhr gewinnen Lonza Namen 1,2 Prozent auf 546,60 Franken. Die Papiere setzen damit ihren Aufwärtstrend fort - seit Jahresbeginn summiert sich ein Plus von 54 Prozent. Der Leitindex SMI büsst derweil am Dienstag 0,14 Prozent ein. Die Papiere von Siegfried tauchen nach dem Verlust ihres CEO hingegen um 4,2 Prozent.

Analysten sind voll des Lobes für die Personalie. "Wir begrüssen die Wahl von Wolfgang Wienand als erfahrener und verlässlicher CEO mit einer starken und etablierten Erfolgsbilanz in der CDMO-Industrie", meint etwa stellvertretend ZKB-Analyst Philipp Gamper.

In der Tat hat Wienand beim kleineren Mitbewerber Siegfried, wo er abgeworben wurde, in seinen vier Jahren als CEO eine eindrückliche Visitenkarte hinterlassen. Das einzige, was dem Barclays-Experten Charles Pitman fehlt, ist Wienands fehlende Erfahrung bei einer US-Firma.

Wienand wird die Nachfolge des VR-Präsidenten Albert Baehny antreten, der im Oktober 2023 die zusätzliche Verantwortung als CEO ad interim übernommen hatte. Baehny kann sich jetzt ganz aus dem Unternehmen zurückziehen, denn für seine Rolle als VR-Präsident wurde bereits früher der Niederländer Jean-Marc Huët auserkoren.

Dem früheren Lonza-Chef Pierre-Alain Ruffieux - er wurde letzten September abgesetzt - wurde von Investoren nicht nur das schwache Abschneiden von Lonza im Tagesgeschäft zur Last gelegt, sondern auch schwache Kommunikationsfähigkeiten. Analyst Pitman denkt, dass auch Baehny in letzterem Punkt zumindest eine Teilschuld auf sich nehmen muss.

Zofingen/Basel/Zürich (awp)