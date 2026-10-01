|Sprühtrocknungsverfahren
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01.10.2026 14:30:37
Lonza-Aktie sinkt: Programm im Bereich aseptischer Sprühtrocknung wird vorangetrieben
Der Pharma-Auftragsfertiger Lonza treibt die Entwicklung eines aseptischen Sprühtrocknungsverfahren für biologische Arzneimittel voran.
Erste Versuche hätten bereits gezeigt, dass sich verschiedene monoklonale Antikörper und Antikörper-Konjugate zuverlässig in hoher Konzentration formulieren und sprühtrocknen liessen, teilt der Konzern am Donnerstag mit.
Das Programm am Lonza-Standort in Bend, USA, konzentriere sich insbesondere auf neue Lösungen für hoch dosierte subkutane Therapien. Beim Sprühtrocknen wird der Wirkstoff den Angaben zufolge in kleine Partikel überführt, was unter anderem die Stabilität verbessern und die Viskosität hochkonzentrierter Formulierungen reduzieren könnte. Die Technologie soll für verschiedene Wirkstoffklassen wie Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Peptide untersucht werden.
Gleichzeitig bestünden aber noch technische Herausforderungen, etwa die Stabilität der Proteine, eine schnelle und sichere sterile Verarbeitung, die optimale Zusammensetzung der Formulierung und die Übertragung auf eine industrielle Produktion, hielt Lonza fest.
Via SIX tendiert die Lonza-Aktie zeitweise 0,64 Prozent tiefer bei 571,53 Franken.
hr/to
Zürich (awp)
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Lonza am 01.10.2026
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