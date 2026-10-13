Lonza-Aktie schwächer: Angebot für beschleunigte Biologika-Entwicklung erweitert

Damit sollen Kunden laut einer Mitteilung vom Dienstag in günstigen Fällen bereits nach sechs Monaten die Bereitstellung des Status "Investigational New Drug (IND)" erreichen können.

Das sogenannte DNA-to-IND-Angebot umfasst laut den Angaben neu auch bispezifische Antikörper, Fc-Fusionsproteine und hochkonzentrierte Arzneimittelformulierungen. Es baut auf den beschleunigten Entwicklungswegen für monoklonale Antikörper auf, die Lonza Anfang Jahr eingeführt hatte.

Lonza bündelt dabei die Entwicklung des Wirkstoffs und des fertigen Arzneimittels in einem koordinierten Programm. Zum Einsatz kommen unter anderem neue Vektoren der eigenen Genexpressionsplattform. Wirkstoffmaterial für toxikologische Untersuchungen soll im schnellsten Fall nach drei Monaten bereitstehen.

Mit dem erweiterten Angebot will Lonza die Entwicklung bis zur klinischen Prüfung verkürzen und Entwicklungsrisiken reduzieren. Finanzielle Angaben enthält die Mitteilung nicht.

Zeitweise steigt die Lonza-Aktie im Schweizer Handel um 1,05 Prozent auf 568,00 Franken.

jb/mk

Basel (awp)