Lonza-Aktie: Lonza weist wegen Werksschliessungen deutlich tieferen Gewinn aus - Wechsel des VRP

Denn das Ende der Corona-Pandemie hinterliess Spuren in den Büchern des Pharmaauftragsfertigers.

Lonza steigerte den Umsatz in 2023 um 7,9 Prozent auf 6,72 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Währungsbereinigt waren es plus 10,9 Prozent. In den Jahren zuvor war Lonza - auch dank des Auftrags von Moderna für den Wirkstoff der Corona-Impfung - noch deutlich zweistellig gewachsen.

Aber Moderna bestellt mittlerweile nicht mehr bei Lonza. Als Wiedergutmachung für das frühe Ende des sehr lukrativen Vertrags hat Lonza von den Amerikanern eine "Kündigungsgebühr" erhalten, die gemäss früheren Angaben bei rund 200 Millionen Franken liegt.

Gleichzeitig bremst das steigende Zinsumfeld viele forschende Unternehmen und die Konsumenten bleiben zurückhaltend. Das spürt Lonza bei der Nachfrage von Biotech-Startups nach Dienstleistungen, aber auch bei den Kapseln für Nahrungsergänzungsmittel.

In der Folge stieg der um Wertberichtigungen und Restrukturierungskosten bereinigte Betriebsgewinn (Kern-EBITDA) "nur" um 0,2 Prozent auf 2,00 Milliarden Franken. Die entsprechende Marge ging um 2,3 Prozentpunkte auf 29,8 Prozent zurück.

Am Ende der Erfolgsrechnung blieben 655 Millionen Franken als Reingewinn, nach 1,22 Milliarden im Vorjahr. Denn für die nun geplante Stilllegung der Standorte Guangzhou (CN) und Hayward (US) fallen hohe Kosten an. Wertminderungen von 183 Millionen Franken und restrukturierungkosten von 50 Millionen.

Die Aktionäre kommen dennoch in den Genuss einer 50 Rappen höheren Dividende von 4,00 Franken je Anteil.

Für das "Übergangsjahr" 2024 stellt Lonza unverändert eine Betriebsgewinnmarge im "hohen 20 Prozent-Bereich" in Aussicht sowie eine flache Umsatzentwicklung. In den Folgejahren dann will Lonza in Lokalwährungen um 11 bis 13 Prozent wachsen und eine Marge im Bereich von 32 bis 34 Prozent erreichen.

Lonza mit Wechsel des VRP - Jean-Marc Huet folgt auf Albert Baehny

Bei Lonza kommt es zu einem Wechsel an der Spitze des Verwaltungsrats. Präsident Albert Baehny stelle sich nicht zur Wiederwahl. Als Nachfolger werde Jean-Marc Huet der Generalversammlung vorgeschlagen.

Allerdings wird Baehny weiterhin die Position des ad interim CEO ausfüllen, bis eine Nachfolge gefunden sei, teilte Lonza am Freitag mit. Jean-Marc Huet ist der frühere Finanzchef von Unilever und aktuell Verwaltungsratschef von Heineken.

dm/ra

Basel (awp)