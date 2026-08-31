Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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31.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Anleger schicken Lonza am Montagvormittag ins Minus
Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 582,20 CHF.
Die Lonza-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 582,20 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'404 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 579,40 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 580,00 CHF. Bisher wurden heute 2'104 Lonza-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein am 23.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,59 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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