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31.08.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag tiefer

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Lonza gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 578,20 CHF.

Lonza
578.78 CHF -1.25%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 578,20 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'289 Punkten realisiert. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 576,00 CHF ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 580,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 17'905 Stück.

Am 25.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 3,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,38 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,14 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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