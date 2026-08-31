Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Montagmittag tiefer

Um 12:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,9 Prozent auf 578,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'338 Punkten realisiert. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 577,40 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 580,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 9'972 Lonza-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 3,35 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,59 CHF ausgeschüttet werden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,14 CHF je Lonza-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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