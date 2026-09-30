Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittwochvormittag fester

Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 588,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'008 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 591,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 588,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 13'379 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 597,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 1,57 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,74 Prozent.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,62 CHF aus.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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