Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit Verlusten

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 576,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'892 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 575,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 588,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'251 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,75 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,10 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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