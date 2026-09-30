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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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30.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit Verlusten

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Lonza gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 576,20 CHF.

Lonza
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Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 576,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'892 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 575,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 588,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 37'251 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,75 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,10 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Lonza rechnen Experten am 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Passende Hebelprodukte

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Typ Hebel Verfall Valor
Long 7.3718 17.09.2027 160235895
Long 12.234 15.06.2029 160235613
Long 287.6 16.10.2026 158827924
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.9792 17.09.2027 161157498
Short 575 16.10.2026 158828304
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.3718 10.57 159012659
Long 12.5 4.82 161113999
Long 27.381 0.20 161157843
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.1012 10.41 147677922
Short 10.8528 5.72 147677921
Short 14.38 3.45 157924183
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -18.75 128418879
Long 8 -12.50 133478810
Long 12 -8.33 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
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Short 14’456.40 19.21 STB4NU
Short 14’724.29 13.90 SY7BHU
Short 15’268.03 8.95 S9B6IU
SMI-Kurs: 13’622.16 01.10.2026 10:16:37
Long 13’296.17 19.48 SOB7MU
Long 12’997.69 13.69 S95BFU
Long 12’447.97 8.92 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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