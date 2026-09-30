Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochmittag mit Kursabschlägen

Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 582,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'913 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 580,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 588,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 23'503 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 597,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 2,68 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,62 CHF je Lonza-Aktie.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,21 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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