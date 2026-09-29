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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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29.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit roter Tendenz

Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 579,60 CHF ab.

Lonza
582.45 CHF 0.29%
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Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 579,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 579,60 CHF. Bei 584,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'483 Stück gehandelt.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,21 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.4298 18.12.2026 147852166
Long 145.5 20.11.2026 160008827
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.2346 17.12.2027 151949988
Short 582 16.10.2026 158828304
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 12.1708 4.11 147677921
Short 25.3043 0.73 157925041
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -21.76 128418879
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Long 12 -8.33 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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