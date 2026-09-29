Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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29.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 579,60 CHF ab.
Der Lonza-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 579,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'955 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 579,60 CHF. Bei 584,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Lonza-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7'483 Stück gehandelt.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lonza-Aktie in Höhe von 18,21 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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