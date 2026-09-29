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29.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag billiger

Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag billiger

Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 582,40 CHF.

Lonza
583.62 CHF 0.49%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 582,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 13'951 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 579,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 584,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 42'147 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 597,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 2,64 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 28,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,62 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,21 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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