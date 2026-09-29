Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagmittag nahe Nulllinie

Die Lonza-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 584,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der derzeit bei 14'020 Punkten notiert. Bei 587,40 CHF erreichte die Lonza-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 579,00 CHF nach. Mit einem Wert von 584,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 22'083 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 2,24 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 22,21 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Lonza dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 26.01.2028.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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