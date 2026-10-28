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28.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verbilligt sich am Mittwochnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 630,40 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Lonza-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 630,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'588 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Lonza-Aktie bisher bei 623,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 633,00 CHF. Der Tagesumsatz der Lonza-Aktie belief sich zuletzt auf 39'586 Aktien.
Am 26.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 636,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lonza-Aktie mit einem Kursplus von 0,92 Prozent wieder erreichen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 27,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 CHF belaufen.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,17 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Lonza am 28.10.2026
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