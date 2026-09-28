Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag freundlich

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 578,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 580,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 573,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'057 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 21,46 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,21 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Spezialpharma im Höhenflug: Jetzt diese Aktien im Blick behalten

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr bedeutet