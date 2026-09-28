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28.09.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag freundlich

Lonza Aktie News: Lonza am Montagvormittag freundlich

Die Aktie von Lonza gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 578,80 CHF nach oben.

Lonza
578.82 CHF 2.21%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 578,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 580,00 CHF aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 573,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'057 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 21,46 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,21 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Long 11.6163 20.11.2026 160676714
Long 569.2 15.12.2028 151950158
Typ Hebel Verfall Valor
Short 569.2 19.03.2027 154260116
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.1204 13.45 160676838
Long 12.3739 4.90 161114000
Long 17.7875 2.29 161113586
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 3.5799 24.50 160008892
Short 8.3706 9.01 159925657
Short 18.3613 2.53 157925041
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.00 128418879
Long 8 -12.50 133478810
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
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Long 13’436.71 19.37 SYBVIU
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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