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28.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Aufschlag

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 581,60 CHF.

Lonza
580.77 CHF 2.56%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 581,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 582,20 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 573,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29'162 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 21,84 Prozent sinken.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
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Short 23.152 0.83 157925041
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Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
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