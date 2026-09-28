Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr ging es für das Lonza-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 581,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'999 Punkten steht. Die Lonza-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 582,20 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 573,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 29'162 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 2,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 21,84 Prozent sinken.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,21 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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