Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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28.09.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 576,40 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 576,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'975 Punkten steht. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 580,00 CHF zu. Bei 573,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 17'027 Stück.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 3,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 21,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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