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28.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag fester

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 576,40 CHF.

Lonza
576.22 CHF 1.75%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 576,40 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'975 Punkten steht. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 580,00 CHF zu. Bei 573,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 17'027 Stück.

Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 3,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Mit Abgaben von 21,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,62 CHF je Aktie ausschütten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,21 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12.2638 21.12.2029 160235621
Long 192.1333 20.11.2026 160008827
Typ Hebel Verfall Valor
Short 10.6704 17.12.2027 151949988
Short 288.2 20.11.2026 160676699
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.2962 10.75 159012659
Long 12.2638 5.01 161113999
Long 15.1684 3.48 161113586
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2025 10.24 147677922
Short 10.8717 5.57 147677921
Short 21.3481 1.29 157925041
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.97 128418879
Long 8 -13.56 133478810
Long 12 -9.45 139996986
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
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● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
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Short 14’845.85 13.67 SGBJ3U
Short 15’363.19 8.97 SPBYFU
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Long 13’401.34 19.78 SJBMDU
Long 13’088.26 13.81 S2B8UU
Long 12’537.70 8.97 BSUYSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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