Lonza Aktie News: Lonza am Freitagvormittag ohne grosse Veränderung

Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Lonza-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 588,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SMI, der zurzeit bei 14'433 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 590,20 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Lonza-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 588,20 CHF aus. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 589,40 CHF. Zuletzt wechselten 3'809 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 1,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 5,00 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,59 CHF je Lonza-Aktie.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,14 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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