Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag leichter

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 585,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 584,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 589,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'461 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF.

Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie

SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 3 Jahren eingebracht

Lonza-Aktie verliert: Samanta Cimitan wird neue Vertriebschefin

SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr eingebracht