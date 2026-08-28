Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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28.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag leichter
Die Aktie von Lonza gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 585,60 CHF ab.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 585,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'406 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Lonza-Aktie ging bis auf 584,60 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 589,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 26'461 Lonza-Aktien den Besitzer.
Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF.
Am 27.01.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
In der Lonza-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 18,14 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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