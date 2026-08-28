Lonza Aktie News: Lonza am Freitagmittag in Rot

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 586,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'410 Punkten realisiert. Der Kurs der Lonza-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 584,60 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 589,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 14'766 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 597,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,91 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lonza-Aktie 29,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,59 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie in den Lonza-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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