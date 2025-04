Lonza Aktie News: Lonza am Montagmittag gefragt

Um 12:28 Uhr wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 579,00 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'990 Punkten steht. Die Lonza-Aktie legte bis auf 579,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 575,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 14'198 Lonza-Aktien den Besitzer.

Am 06.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 616,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 467,80 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,21 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lonza-Aktie.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,17 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.07.2025 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 29.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,46 CHF je Lonza-Aktie belaufen.

