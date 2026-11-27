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27.11.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza legt am Vormittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 670,00 CHF zu.
Das Papier von Lonza konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 670,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'859 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 670,00 CHF. Mit einem Wert von 664,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4'433 Lonza-Aktien den Besitzer.
Bei 675,60 CHF erreichte der Titel am 16.11.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 0,83 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,15 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,72 CHF belaufen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,43 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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