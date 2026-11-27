|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
27.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Lonza. Das Papier von Lonza legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 670,80 CHF.
Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 670,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'888 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 672,20 CHF. Bei 664,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 40'838 Lonza-Aktien umgesetzt.
Bei 675,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 47,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,72 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,43 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lonza von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Papier Lonza-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lonza-Investment von vor 3 Jahren verdient
Lonza-Aktie im Plus: Technologie zur Überwindung der Blut-Hirn-Schranke an CMS lizensiert
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
27.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza präsentiert sich am Freitagmittag stärker (finanzen.ch)
|
27.11.26
|Lonza Aktie News: Lonza legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Börse Zürich: SLI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
24.11.26
|Handel in Zürich: SMI klettert zum Start (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Lonza am 27.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen im Plus -- SMI verabschiedet sich mit Gewinnen ins Wochenende -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen letztlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.