Die Lonza-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 670,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'888 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 672,20 CHF. Bei 664,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 40'838 Lonza-Aktien umgesetzt.

Bei 675,60 CHF markierte der Titel am 16.11.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 0,71 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 47,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,72 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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