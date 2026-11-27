Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 670,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'862 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Lonza-Aktie bei 672,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 664,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 23'361 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (675,60 CHF) erklomm das Papier am 16.11.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 0,80 Prozent niedriger. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 32,17 Prozent könnte die Lonza-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,72 CHF ausgeschüttet werden.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Experten taxieren den Lonza-Gewinn für das Jahr 2026 auf 18,43 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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