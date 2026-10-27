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27.10.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 631,00 CHF nach.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 631,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'549 Punkten realisiert. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 630,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 632,80 CHF. Bisher wurden heute 2'859 Lonza-Aktien gehandelt.
Bei 636,20 CHF markierte der Titel am 23.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 454,60 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.03.2026). Mit Abgaben von 27,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Die Veröffentlichung der Lonza-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 26.01.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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