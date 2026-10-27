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27.10.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Dienstagnachmittag nahezu unbewegt
Die Aktie von Lonza zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne grosse Bewegung. Die Lonza-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 634,40 CHF.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der Lonza-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 634,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 14'596 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lonza-Aktie bei 635,20 CHF. In der Spitze büsste die Lonza-Aktie bis auf 627,80 CHF ein. Bei 632,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 32'701 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 636,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 0,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF ab. Abschläge von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 CHF.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Lonza Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,17 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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