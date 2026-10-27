Lonza Aktie News: Lonza fällt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 632,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'591 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie gab in der Spitze bis auf 630,00 CHF nach. Bei 632,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 12'561 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 636,20 CHF an. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 0,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 28,09 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 CHF.

Lonza wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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