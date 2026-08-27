Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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27.08.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Donnerstagvormittag Verlust reich
Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 584,80 CHF.
Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 584,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'434 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Lonza-Aktie bei 584,80 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 587,60 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'671 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 2,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,26 Prozent.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,59 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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