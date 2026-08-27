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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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27.08.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit Abschlägen

Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Lonza gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lonza-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 585,60 CHF.

Lonza
588.81 CHF -0.62%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 585,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'330 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Lonza-Aktie bis auf 583,60 CHF. Bei 587,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 21'998 Lonza-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 25.08.2026 auf bis zu 597,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 2,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 22,37 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,59 CHF. Im Vorjahr erhielten Lonza-Aktionäre 5,00 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 27.01.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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