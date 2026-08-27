Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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27.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verliert am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 587,20 CHF.
Die Lonza-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 587,20 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'440 Punkten steht. Die Lonza-Aktie sank bis auf 583,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 587,60 CHF. Bisher wurden heute 12'426 Lonza-Aktien gehandelt.
Am 25.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 597,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,59 CHF.
Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Lonza veröffentlicht werden. Lonza dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 26.01.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,14 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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