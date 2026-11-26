Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 666,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'807 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Lonza-Aktie sogar auf 668,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 666,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'486 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 675,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.11.2026). 1,32 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 454,60 CHF. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 46,68 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,72 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Lonza ein EPS in Höhe von 18,43 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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