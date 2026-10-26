Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag fester

Das Papier von Lonza konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 633,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'491 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Lonza-Aktie bei 633,20 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 630,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4'199 Lonza-Aktien den Besitzer.

Bei 636,20 CHF erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 0,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 454,60 CHF fiel das Papier am 23.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,21 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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