Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 632,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'524 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 636,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 630,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'326 Lonza-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (636,20 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 39,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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