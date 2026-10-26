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26.10.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Kursplus

Lonza Aktie News: Lonza am Montagnachmittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 632,60 CHF.

Lonza
632.31 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 632,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'524 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Lonza-Aktie bis auf 636,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 630,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 26'326 Lonza-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (636,20 CHF) erklomm das Papier am 23.10.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lonza-Aktie 0,57 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Derzeit notiert die Lonza-Aktie damit 39,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,61 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,17 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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