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26.10.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag stärker

Lonza Aktie News: Lonza am Mittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Lonza. Zuletzt konnte die Aktie von Lonza zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 635,60 CHF.

Lonza
629.28 CHF 0.41%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 635,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'501 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 636,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 630,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'694 Lonza-Aktien.

Bei 636,20 CHF erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Hebel Verfall Valor
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Short 15.845 2.86 148107986
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