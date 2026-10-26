Lonza Aktie News: Lonza am Mittag stärker

Die Lonza-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 635,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'501 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 636,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 630,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'694 Lonza-Aktien.

Bei 636,20 CHF erreichte der Titel am 23.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,61 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,17 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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