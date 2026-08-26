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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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26.08.2026 09:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag im Minusbereich

Lonza Aktie News: Lonza am Mittwochvormittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 589,20 CHF ab.

Lonza
592.48 CHF -0.36%
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Die Lonza-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 589,20 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'577 Punkten steht. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 587,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 591,60 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 3'455 Lonza-Aktien.

Am 25.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 597,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 1,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 454,60 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lonza-Aktie mit einem Verlust von 22,84 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 26.01.2028 dürfte Lonza die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 18,14 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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