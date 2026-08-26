Lonza Aktie News: Lonza gibt am Mittwochnachmittag ab

Die Aktionäre schickten das Papier von Lonza nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,8 Prozent auf 589,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'580 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 586,80 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 591,60 CHF. Bisher wurden heute 30'833 Lonza-Aktien gehandelt.

Bei 597,80 CHF markierte der Titel am 25.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 1,46 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 454,60 CHF am 23.03.2026. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 22,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Lonza-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,59 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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