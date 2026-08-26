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Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017

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26.08.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag südwärts

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Mittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 593,00 CHF.

Lonza
592.48 CHF -0.36%
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Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,1 Prozent auf 593,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'589 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Lonza-Aktie bis auf 587,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 591,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 16'340 Lonza-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (597,80 CHF) erklomm das Papier am 25.08.2026. 0,81 Prozent Plus fehlen der Lonza-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 23,34 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,59 CHF. Im Vorjahr hatte Lonza 5,00 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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