Um 09:28 Uhr stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 662,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'858 Punkten steht. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 666,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 666,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Lonza-Aktien beläuft sich auf 7'510 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2026 bei 675,60 CHF. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 2,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lonza-Aktie 31,35 Prozent sinken.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,72 CHF je Aktie ausschütten.

Die Lonza-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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