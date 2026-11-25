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25.11.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von Lonza zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 663,40 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Lonza-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Lonza-Aktie bis auf 666,80 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 666,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 42'814 Lonza-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2026 auf bis zu 675,60 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,84 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 31,47 Prozent Luft nach unten.
Lonza-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,72 CHF belaufen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Lonza-Anleger Experten zufolge am 26.01.2028 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,43 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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