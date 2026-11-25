Das Papier von Lonza legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 661,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'849 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 666,80 CHF markierte die Lonza-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 666,20 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 20'873 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 675,60 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,18 Prozent hinzugewinnen. Am 23.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 454,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,25 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,72 CHF, nach 5,00 CHF im Jahr 2025.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Am 26.01.2028 wird Lonza schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,43 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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