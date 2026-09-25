Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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25.09.2026 09:29:00
Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Freitagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lonza. Zuletzt wies die Lonza-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 572,00 CHF nach oben.
Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 572,00 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'983 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 572,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 571,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'956 Lonza-Aktien.
Bei 597,80 CHF erreichte der Titel am 25.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lonza-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 23.03.2026 Kursverluste bis auf 454,60 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Lonza-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,00 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,62 CHF belaufen.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Lonza wird am 27.01.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Lonza möglicherweise am 26.01.2028 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 18,21 CHF je Lonza-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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