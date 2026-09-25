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25.09.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag im Minusbereich

Lonza Aktie News: Lonza am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 564,20 CHF ab.

Lonza
566.29 CHF -0.86%
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Um 16:28 Uhr fiel die Lonza-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 564,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'943 Punkten liegt. Die Lonza-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 562,20 CHF ab. Bei 571,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 23'327 Lonza-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 597,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Lonza-Aktie ist somit 5,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,43 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Lonza-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,62 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 26.01.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Lonza-Gewinn in Höhe von 18,21 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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