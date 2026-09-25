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25.09.2026 12:29:00

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Freitagmittag südwärts

Lonza Aktie News: Lonza tendiert am Freitagmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Lonza. Zuletzt ging es für die Lonza-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 563,80 CHF.

Lonza
566.90 CHF -0.75%
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Die Lonza-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,1 Prozent auf 563,80 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'971 Punkten steht. Im Tief verlor die Lonza-Aktie bis auf 563,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 571,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12'185 Lonza-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2026 bei 597,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lonza-Aktie somit 5,69 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 454,60 CHF. Dieser Wert wurde am 23.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 19,37 Prozent würde die Lonza-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,00 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 18,21 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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