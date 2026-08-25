Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Aufwind

Um 09:28 Uhr sprang die Lonza-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 591,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'442 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Lonza-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 592,20 CHF zu. Bei 592,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 4'994 Lonza-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 594,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lonza-Aktie derzeit noch 0,37 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 23.03.2026 auf bis zu 454,60 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Lonza-Aktie derzeit noch 23,18 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Lonza seine Aktionäre 2025 mit 5,00 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,59 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.01.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lonza einen Gewinn von 18,14 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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