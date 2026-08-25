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25.08.2026 16:29:00

Lonza Aktie News: Lonza macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Lonza Aktie News: Lonza macht am Dienstagnachmittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 596,20 CHF.

Lonza
594.64 CHF 1.64%
Kaufen Verkaufen

Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 596,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'494 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 596,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 592,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'814 Lonza-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 596,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.

Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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