Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 16:29:00
Lonza Aktie News: Lonza macht am Dienstagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Lonza. Die Lonza-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 596,20 CHF.
Die Lonza-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 596,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'494 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lonza-Aktie bisher bei 596,60 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 592,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 36'814 Lonza-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 596,60 CHF. Dieser Kurs wurde am 25.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von 0,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 454,60 CHF ab. Abschläge von 23,75 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 5,00 CHF an Lonza-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,59 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 26.01.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Lonza.
Experten gehen davon aus, dass Lonza im Jahr 2026 18,14 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Lonza-Aktie
SMI-Wert Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor einem Jahr eingebracht
Lonza-Aktie: Konzern entfernt tonnenweise Quecksilber aus Oberwalliser Böden
SMI-Titel Lonza-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lonza von vor 10 Jahren eingebracht
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lonza AG (N)
|
16:29
|Lonza Aktie News: Lonza macht am Dienstagnachmittag Boden gut (finanzen.ch)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Lonza Aktie News: Lonza verteuert sich am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Lonza Aktie News: Lonza am Vormittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
09:28
|SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Montagshandel in Zürich: SMI beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI zum Ende des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SMI aktuell: SMI am Montagnachmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Lonza AG (N)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- US-Börsen freundlich -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die Wall Street tendiert fester. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.