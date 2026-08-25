Lonza Aktie 1384101 / CH0013841017
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25.08.2026 12:29:00
Lonza Aktie News: Lonza verteuert sich am Mittag
Die Aktie von Lonza gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lonza-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 592,60 CHF.
Das Papier von Lonza legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 592,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'478 Punkten notiert. Die Lonza-Aktie zog in der Spitze bis auf 594,40 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 592,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 21'879 Lonza-Aktien umgesetzt.
Am 25.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 594,40 CHF. Gewinne von 0,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.03.2026 bei 454,60 CHF. Der derzeitige Kurs der Lonza-Aktie liegt somit 30,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Lonza-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,00 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,59 CHF ausgeschüttet werden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Lonza am 27.01.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 26.01.2028.
Den erwarteten Gewinn je Lonza-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 18,14 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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